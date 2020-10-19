"Мы возвращаемся в Карабах!" - звучит на 12 языках мира (ВИДЕО/ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Воспитанники школы Art School представили патриотический видеопроект, сообщает Trend Lİfe.

В проекте приняли участие 12 детей, самому младшему среди которых шесть лет, а старшему – 13. Несмотря на свой юный возраст, дети знают, что вооруженные силы Азербайджана сражаются за правое дело, освобождая родную землю от оккупантов.

В рамках проекта учащиеся Art School на разных языках мира - азербайджанском, английском, испанском, французском, итальянском, японском, турецком, русском, румынском, украинском, грузинском и белорусском произнесли фразу: "Мы пишем историю во имя нашего будущего! Мы возвращаемся в Карабах!".

Призыв детей наполнен патриотическим духом и безграничной любовью к родной земле. Данным проектом воспитанники Art School решили внести свой вклад в информационную пропаганду истины о Карабахе.

Отметим, что школа Art School, действующая с 2010 года, является проектом НПО Arts Council Azerbaijan и создана в целях развития творческого потенциала юных одаренных художников.

(Автор: Джани Бабаева.)