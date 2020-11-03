Юсиф Эйвазов и Анна Нетребко оказалась недалеко от места теракта в Вене

БАКУ /Trend Life/ - Народная артистка России, супруга народного артиста Азербайджана Юсифа Эйвазова – Анна Нетребко оказалась недалеко от места нападения террористов в центре Вены (Австрия), сообщает Trend Life.

В сторис на своей официальной странице в Instagram Юсиф Эйвазов опубликовал пост, в котором сообщает, что с ними все хорошо.

"Ребята, мы в Вене, с нами все хорошо, слава Богу! Спасибо за ваши сообщения и беспокойства. Берегите себя!", - написал Эйвазов.

В свою очередь супруга Юсифа Эйвазова - дива оперной сцены Анна Нетребко поделилась в сторис видеосообщением, в котором отмечает, что оказалась рядом с местом нападения террористов в центре Вены.

"С нами все в порядке, наша соседка видела стрельбу, она очень напугана", - отметила Нетребко.

Напомним, что в центре столицы Австрии в понедельник вечером произошла стрельба в шести местах, в том числе рядом синагогой.

(Автор: Джани Бабаева)