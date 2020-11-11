Склоняю голову перед шехидами - популярный в России исполнитель

БАКУ /Trend Life/ - Популярный в России исполнитель азербайджанского происхождения Jony (Джахид Гусейнли) поделился на своей официальной странице в Instagram постом, в котором поздравил Азербайджан с освобождением оккупированных территорий, сообщает Trend Life.

Исполнитель отмечает, что 10 ноября 2020 года - дата, вошедшая в историю Азербайджана: "В первую очередь склоняю голову перед нашими шехидами и их матерями. Вы герои нашего Азербайджана!".

Jony поздравил азербайджанский народ с победой, отметив, что 30-летняя тоска закончилась.

Напомним, что ранее Jony поделился на своей официальной странице в Instagram статусом, в котором рассказал об агрессивной политике Армении, которая на протяжении около 30 лет удерживала под оккупацией территории Азербайджана.

(Автор: Джани Бабаева )