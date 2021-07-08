Министру культуры Азербайджана в Тбилиси подарили майку "Нефтчи" (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Министр культуры Азербайджана Анар Керимов в рамках рабочего визита в Грузию посетил матч 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов по футболу между "Динамо" (Тбилиси) и "Нефтчи" (Баку), сообщает Trend Life.

Матч прошел на Национальном стадионе Борис Пайчадзе и завершился победой наших футболистов со счетом 2:1, а президент клуба "Нефтчи" Кямран Гулиев преподнес министру майку команды. Ответная игра состоится 14 июля на стадионе "Бакселл Арена" в Баку.

Визит министра в Грузию начался 6 июля, и связан с дальнейшим развитием и укреплением культурных связей между странами в области исторического наследия, архитектуры, кино, музейного дела, реализации творческих проектов. Проходят встречи министра культуры Азербайджана с государственными и общественными деятелями Грузии.

(Автор: Вугар Иманов)