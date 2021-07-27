Фотограф из Франции в освобожденном Карабахе: Передо мной предстало апокалиптическое зрелище (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Проживающая во Франции наша соотечественница Майя Багирова выпустила на четырех языках (азербайджанском, русском, английском и французском) книгу "Карабах", в которую вошли ее фотографии, снятые во время визита на освобожденные от армянской оккупации земли Азербайджана, сообщает Trend Life. Книги представлены в электронном формате, и каждая фотография сопровождается соответствующей надписью автора. Фотографии были сделаны в Агдаме, Физули, около моста Худаферин, в Джабраильском и Зангиланском районах., формат черно-белый.

"Незадолго до моего рождения в моей стране вспыхнула война и был захвачен Карабах. В детстве и юности я была свидетелем горечи тех, кто тосковал по своей родной земле, и видела, как непрестанно текут материнские слезы... Еще в школе нас регулярно водили на Аллею Шехидов (Аллею Мучеников). С ранних лет мы понимали, что нашему Азербайджану будто бы отрезали крыло. И все эти годы каждый отмечаемый праздник возвращал нас к одной и той же мечте: справлять все наши праздники в Карабахе. 27 сентября 2020 года началась вторая Карабахская война. В этот период я находилась в Париже... и сердце мое разрывалось! Получив аккредитацию фотожурналиста, я, наконец, смогла поехать в Баку. Во время своего первого пребывания на охваченной войной территории, я направилась в Физули. Передо мной предстало апокалиптическое зрелище: ни единого дома, ни мечети, ни даже кладбища... лишь огромное поле развалин и скрытых мин. А пострадавший от обстрелов город Агдам напомнил мне город-призрак... Как и в Физули, попасть туда было невозможно: один неверный шаг, и все шансы подорваться на мине... Я прошлась по Джебраилу и Зангилану: всё те же сцены разрухи и пустоты! Охваченная грустью, я выражаю свои переживания через фотографию. 10 ноября 2020 года был подписан мирный договор, и большая часть наших земель была нам возвращена. Люди радовались, смеялись от счастья, в то же время оплакивая своих сыновей, отцов, мужей... и друзей. Всех тех, кто в глубине души знал, что отстаивает свою родину. В тот день, 10 ноября 2020 года, Азербайджан вернул себе потерянное крыло", - пишет в предисловии автор.

Майя Багирова родилась в Баку. В Париж переехала в 2016 году, выпускница одной из ведущих фотошкол Европы - Spéos. Участник международных проектов, выставок, лауреат конкурсов. Сотрудник известного агентства Hans Lucas, материалы печатались в престижных журналах Европы.

(Автор: Вугар Иманов)