"Женщины – предприниматели Азербайджана" торжественно отметили 20-летие – церемония награждения премии "Хуршидбану Натаван" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском бизнес-центре прошел торжественный вечер, посвященный 20-летию ОО "Женщины – предприниматели Азербайджана", сообщает Trend Life. В мероприятии приняли участие представители государственных структур и общественных организаций, главы компаний и бизнес-леди.

На открытии прозвучал гимн Азербайджана, минутой молчания была почтена память шехидов Карабахской войны.

Основатель и председатель ОО "Женщины – предприниматели Азербайджана", лауреат государственной медали "Терегги" и ордена "За заслуги перед Родиной" Земфира Агаева на открытии отметила, что развитие женского предпринимательства является одним из важных мировых трендов и драйвером роста доли малого и среднего бизнеса в ВВП страны.

"В Азербайджане развитие женского предпринимательства – одно из важных направлений государственной политики, в стране созданы все условия для ведения успешного бизнеса, в Баку и регионах реализуются различные программы и проекты. За последние годы значительно выросла экономическая активность женщин. На сегодняшний день в нашем объединении более восьми тысяч женщин-предпринимателей, причем, 80 процентов составляет молодежь. В двадцати регионах страны действуют наши филиалы, мы сотрудничаем с бизнес-структурами 17 стран, которые возглавляют женщины, подписаны меморандумы, ведется плодотворное сотрудничество. Вовлечение в предпринимательство большего числа женщин является еще одним стимулом для роста в стране малого и среднего бизнеса", – сказала Земфира Агаева.

Не только мужчины, но и женщины могут быть успешными предпринимателями, создательницами многомиллионного бизнеса и известных на весь мир компаний. История знает множество примеров, когда женщины создавали нечто новое и невероятное, начиная от ток-шоу и заканчивая продукцией и известными товарами, которыми мы пользуемся по сей день.

Первый производитель отечественной парфюмерии, доцент Государственного университета культуры и искусств, художник-модельер, заслуженный деятель искусств Фахрия Халафова отметила, что женщины достаточно мотивированы к бизнесу, и основной причиной этого является возможность больше зарабатывать, кроме того, это творческая и профессиональная самореализация.

"Для успешного ведения бизнесе необходимо не только иметь соответствующий капитал и знать законы, но и постоянно повышать уровень образования, овладевать профессиональными знаниями и опытом. Общественным объединением "Женщины – предприниматели Азербайджана" за эти годы было обучено по различным видам профессий и оказана поддержка для начала и ведения бизнеса около 12 тысячам женщин, из которых 60 процентов молодые девушки, а 10 процентов – лица преклонного возраста. Многие из них добились успеха в создании семейного бизнеса и в частном предпринимательстве. В Азербайджане имеется большой потенциал и хорошая динамика развития женского предпринимательства, что необходимо активно развивать и плодотворно претворять в жизнь", – сказала Фахрия Халафова.

Земфира Агаева и Фахрия Халафова были отмечены почетными дипломами от различных организаций за успешный вклад в развитие женского предпринимательства в стране.

Выступившие заместитель председателя Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Садагат Гахраман, учёный и общественный деятель, профессор Бакинского государственного университета Ирада Гусейнова и другие отметили, что сейчас женское предпринимательство в стране вышло на высокий уровень, рассказали о приоритетах дальнейшей деятельности, решении проблем и достижении успехов в бизнесе.

В заключение ряд бизнес-леди были отмечены премией "Хуршидбану Натаван" за успешное ведение бизнеса. Ведущей вечера была телеведущая Нурана Гюляр. Гостям была представлена концертная программа.

(Автор и фото - Вугар Иманов)