Общество охраны природы, члены семей шехидов и гази Отечественной войны провели акцию в честь Дня Победы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку на территории Дендрологического парка прошла акция высадки деревьев, приуроченная к первой годовщине Дня Победы в Отечественной войны – 8 ноября, организованная Обществом охраны природы Азербайджана и фондом "Надежда на жизнь" (Həyata ümid), сообщила Trend Life зампредседателя общества и глава фонда, художница Милена Набиева.

В акции приняли участие члены семей шехидов, гази Отчественной войны и ветераны первой Карабахской войны, было высажено около 300 саженцев

"Азербайджанский народ всегда чествовал память своих героев. И не только памятными мемориалами. Высаживая деревья в память отдавших свои жизни за Родину, мы придаём этому особый смысл, преклоняемся перед подвигом наших шехидов", - отметила Милена Набиева.

Председатель Общества охраны природы Зураб Исрафилов подчеркнул, что настоящая акция в основе своей несёт глубокий смысл.

"Наши шехиды отдавали свои жизни именно за то, чтобы их Родина была прекрасной и спустя десятилетия. Ведь зелёные насаждения – это воздух для нас и наших детей. Можно сказать, что мы, таким образом, исполняем их завещание. Сегодня мы отвечаем за будущее, в том числе, и самое ближайшее. Общество охраны природы, подключаясь к акции "Память о подвиге живёт вечно" приложит все усилия, чтобы высаженные сегодня молодые деревья смогли возвратить былую красоту этого, теперь уже их родного, дома", - отметил Зураб Исрафилов.

Акции по высадке деревьев будут продолжены по другим городским адресам.

(Автор: Вугар Иманов)