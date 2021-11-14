Скончался известный архитектор, лауреат Госпремии, кавалер государственных орденов Расим Алиев

БАКУ /Trend Life/ - На 87 году жизни скончался известный архитектор, лауреат Государственной премии Азербайджана и премии имени Гусейна Джавида, кавалер государственных орденов "Шохрат", "Шараф" и "Иcтиглал", действительный член Международной академии архитектуры стран Востока, вице-президент Союза архитекторов Азербайджана, заслуженный архитектор Расим Алиев, сообщает Trend Life..

Расим Алиев родился 16 июля 1934 года в городе Гянджа в семье академика Гасана Алиева. В 1958 году окончил отдел архитектуры Азербайджанского политехнического института (ныне Технический университет), учился у известного архитектора Микаэля Усейнова. В 1958-1965 гг. работал в институте «Азергоспроект» и Институте архитектуры и искусства Академии наук Азербайджанской ССР. С 1965 по 1974 год Алиев был первым заместителем главного архитектора Баку, а с 1974 по 1988 год - главным архитектором Баку. В 1980-1988 гг. был секретарём Союза архитекторов Азербайджана.

За все время своей творческой деятельности Расим Алиев избирался действительным членом Международной архитектурной академии стран Востока, Российской академии архитектуры и строительных наук, Архитектурной академии стран Востока, членом Союза архитекторов СССР, заместителем и председателем Совета главных архитекторов городов СССР, неоднократно награждался Почетными дипломами Союза архитекторов СССР, многочисленными медалями.

Среди самых знаменитых архитектурных работ Расима Алиева – Дворец "Улдуз" для приема руководителей иностранных государств и правительств (Гостевой дом), Телерадиовещательная башня, здание представительства Азербайджана в Москве, Международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку и аэропорт в Нахчыване, мавзолей Гусейна Джавида в Нахчыване и одноименный парк в Баку, здание посольства Азербайджана в Анкаре, Парк Гейдара Алиева в Нахчыване, надгробный комплекс на могиле общенационального лидера Гейдара Алиева, парки Кёроглу и Рихарда Зорге, Дома культуры, площади и парки в Губе, Сабирабаде, Исмаиллы и Хырдалане, станции метро "Халглар достлугу" и "Ази Асланов", десятки административных, общественных и жилых зданий. Расим Алиев также является автором проектов планировки и строительства Баку и ряда городов республики, среди которых "Генеральный план Баку" и регенерация старинной части столицы Ичери шехера, 8-й и 9-й микрорайоны, поселок Ахмедлы, жилой массив Ени Гюнешли и другие большие архитектурно-строительные проекты в стране. В 2006 году был снят фильм "Архитектор", посвящённый Расиму Алиеву, в различные годы проведены творческие вечера и представлены экспозиции в честь архитектора.

Allah rəhmət eləsin

(Автор: Вугар Иманов)