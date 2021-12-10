Зия Шихлинский снял фильм о событиях, предшествующих распаду СССР
БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный деятель искусств Азербайджана, известный кинорежиссер Зия Шихлинский завершил работу над документальной кинолентой под названием "Свобода на баррикадах", сообщил Trend Life сам режиссер.
По словам заслуженного деятеля искусств, документальный фильм посвящен распаду СССР и событиям, предшествующим этому факту.
"В фильме демонстрируются кадры событий в Берлине (1953), Будапеште и Тбилиси (1956), Новочеркасске (1962), Праге (1968), Алматы (1986), Афганистане (1979-1989 гг.), Баку (1990), Вильнюсе, Риге и Москве (1991). Эти исторические события являются причинами распада Советского Союза", - отметил Шихлинский.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)
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