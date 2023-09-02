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Деятелям культуры Узбекистана вручены высшие награды Азербайджана (ФОТО)

Социум Материалы 2 сентября 2023 13:08 (UTC +04:00)
Деятелям культуры Узбекистана вручены высшие награды Азербайджана (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском культурном центре имени Гейдара Алиева в Узбекистане группе узбекских деятелей, имеющих заслуги в развитии азербайджано-узбекских культурных связей, были вручены высшие награды Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе АКЦ.

На церемонии награждения было отмечено, что в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 30 августа 2022 года орденом “Достлуг” награждена группа деятелей культуры Узбекистана, имеющих заслуги в развитии культурно-литературных связей между Азербайджаном и Узбекистаном. Согласно данному распоряжению, народный артист Узбекистана Хашимжон Исмаилов, заслуженный артист Камолиддин Уринбаев и поэт Али Насирли были награждены орденом “Достлуг” за заслуги в развитии культурных связей между Азербайджаном и Узбекистаном. Часть указанных наград была вручена в рамках Дней культуры Узбекистана, которые прошли в Баку с 1 по 3 августа текущего года.

В рамках мероприятия также были награждены за заслуги в диаспорской деятельности исполнительный директор Общества дружбы Узбекистан-Азербайджан, профессор Эркин Нуриддинов, доцент Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы имени Алишера Навои Гулбахор Ашурова и главный научный сотрудник Международного института Центральной Азии, доктор исторических наук Азер Адыгезалов, которым были вручены благодарственные от Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой.

Узбекские ученые и деятели культуры, получившие награды, выразили благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за высокую оценку их деятельности, отметив, что продолжат усердно работать над укреплением связей дружбы между двумя странами.

Деятелям культуры Узбекистана вручены высшие награды Азербайджана (ФОТО)
Деятелям культуры Узбекистана вручены высшие награды Азербайджана (ФОТО)
Деятелям культуры Узбекистана вручены высшие награды Азербайджана (ФОТО)
Деятелям культуры Узбекистана вручены высшие награды Азербайджана (ФОТО)
Деятелям культуры Узбекистана вручены высшие награды Азербайджана (ФОТО)
Деятелям культуры Узбекистана вручены высшие награды Азербайджана (ФОТО)
Деятелям культуры Узбекистана вручены высшие награды Азербайджана (ФОТО)
Деятелям культуры Узбекистана вручены высшие награды Азербайджана (ФОТО)
Деятелям культуры Узбекистана вручены высшие награды Азербайджана (ФОТО)
Деятелям культуры Узбекистана вручены высшие награды Азербайджана (ФОТО)
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