Деятелям культуры Узбекистана вручены высшие награды Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском культурном центре имени Гейдара Алиева в Узбекистане группе узбекских деятелей, имеющих заслуги в развитии азербайджано-узбекских культурных связей, были вручены высшие награды Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе АКЦ.

На церемонии награждения было отмечено, что в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 30 августа 2022 года орденом “Достлуг” награждена группа деятелей культуры Узбекистана, имеющих заслуги в развитии культурно-литературных связей между Азербайджаном и Узбекистаном. Согласно данному распоряжению, народный артист Узбекистана Хашимжон Исмаилов, заслуженный артист Камолиддин Уринбаев и поэт Али Насирли были награждены орденом “Достлуг” за заслуги в развитии культурных связей между Азербайджаном и Узбекистаном. Часть указанных наград была вручена в рамках Дней культуры Узбекистана, которые прошли в Баку с 1 по 3 августа текущего года.

В рамках мероприятия также были награждены за заслуги в диаспорской деятельности исполнительный директор Общества дружбы Узбекистан-Азербайджан, профессор Эркин Нуриддинов, доцент Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы имени Алишера Навои Гулбахор Ашурова и главный научный сотрудник Международного института Центральной Азии, доктор исторических наук Азер Адыгезалов, которым были вручены благодарственные от Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой.

Узбекские ученые и деятели культуры, получившие награды, выразили благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за высокую оценку их деятельности, отметив, что продолжат усердно работать над укреплением связей дружбы между двумя странами.