Азербайджанский бизнес-тренер признан лучшим в России по итогам 2023 года

БАКУ /Trend Life/ - Профессиональный управленец, бизнес-консультант и бизнес-тренер Фахри Агаев признан лучшим по итогам 2023 года Международным обществом бизнесменов и менеджеров E-xecutive (Россия), сообщает Trend Life.

Сообщество объединяет более 350 тысяч предпринимателей, бизнесменов, топ-менеджеров и менеджеров среднего звена из десятков разных стран. В течение года Фахри Агаевым были опубликованы материалы, посвященные вопросам и проблемам наследства, с которыми сталкиваются владельцы крупных компаний и решениям этих проблем, профессиональному и личностному развитию менеджеров компаний, а также построению управления в компаниях, основанному на ценностях, вызвавшие наибольший интерес.

Интересно, что Фахри Агаев – единственный, кто пятый год подряд входит в подборки лучших авторов, он также был в списках лучших в 2019 и 2020 годах. Второй год подряд он занимает первое место в рейтинге.

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