Памяти жертв крушения самолета Баку-Грозный. Казахский музыкант представил произведение азербайджанского композитора (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Казахский гитарист Ahmediyar представил произведение азербайджанского композитора Севиндж Тофиггызы "Hər şey yaxşı olacaq" памяти жертв крушения самолета, следовавшего рейсом Баку-Грозный, сообщает Trend Life.

Напомним, что на борту самолета Embraer 190 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), выполнявшего рейс J2-8243 из Баку в Грозный 25 декабря, находились 62 пассажира и 5 членов экипажа - всего 67 человек. В результате авиакатастрофы в Актау (Казахстан) погибли 38 человек, 29 получили ранения.

Анализ черных ящиков самолета проводится в соответствии с международными авиационными стандартами. Расследование причин катастрофы продолжается, а окончательные выводы будут сделаны после завершения всех исследований и анализа собранных данных.

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