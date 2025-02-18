Высококультурный человек как возобновляемый стратегический ресурс устойчивого развития в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре Ататюрка в Баку состоялись очередные культурологические научные чтения, организованные в рамках проекта Ассоциации культуры Азербайджана "Симург" при поддержке министерства культуры Азербайджана – "Высококультурный гражданин Азербайджана", сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие - основоположник культурологической науки в Азербайджане, профессор Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики, председатель Ассоциации культуры Азербайджана "Симург", доктор исторических наук Фуад Мамедов, директор Центра Ататюрка, депутат Милли Меджлиса, академик Низами Джафаров, народный художник, кавалер государственных орденов, скульптор Омар Эльдаров и другие представители культуры и науки, творческой интеллигенции. Модератором мероприятия был вице-президент АКА "Симург", профессор Салахаддин Эйюбов.

В докладе "Высококультурный человек как возобновляемый стратегический ресурс устойчивого развития" профессор Фуад Мамедов сделал акцент на важности правильного понимания феномена культуры как целостной социальной системы, представленной различными сферами жизнедеятельности общества. Он подчеркнул актуальность содействия государству со стороны азербайджанской культурной элиты в формировании и развитии высококультурных граждан, являющихся ядром конкурентоспособного человеческого капитала страны и главной движущей силой устойчивого и безопасного развития азербайджанского общества и государства.

Культуролог-японовед, заместитель главного редактора газеты "Бакинский рабочий", член Общества культурологов Азербайджана Абульфаз Бабазаде в докладе "Культурология и перспективы устойчивого развития Азербайджана в контексте современной политической культуры" проанализировал взаимосвязь культурных и политических стратегий Азербайджана в XXI веке, вопросы сохранения национальной культуры и укрепления позиций страны на глобальной политической арене. Была подчеркнута ключевая роль культуры в развитии общества и ее значимость в концепции устойчивого развития.

Проректор Азербайджанского государственного университета культуры и искусства, член Общества культурологов Азербайджана, доцент Садагат Алиева в докладе "Роль женщин в развитии духовной культуры азербайджанского народа" на основе критического культурологического анализа, сравнительного и системного подхода осветила различные исторические аспекты и традиции оценки роли женщины в развитии общества на Западе и Востоке, раскрыла вклад азербайджанских женщин в развитие национальной культуры на протяжении всей истории, подчеркнув их важную роль в духовном развитии общества.

Представленные доклады, проведенные дискуссии и высказанные предложения станут важной основой для будущих исследований и общественных инициатив.

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