Сборная Аргентины по футболу разгромила команду Никарагуа благодаря дублю Месси

8 июня 2019 08:23 (UTC+04:00)

Футболисты сборной Аргентины обыграли команду Никарагуа со счетом 5:1 в товарищеском матче. Встреча прошла в Сан-Хуане на стадионе "Бисентенарио", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе сборной Аргентины дублем отметился капитан команды Лионель Месси (37-я и 38-я минуты). Два гола на свой счет также записал форвард итальянского "Интера" Лаутаро Мартинес (63, 73). Еще один мяч забил полузащитник английского "Уотфорда" Роберто Перейра (81). Единственный гол в составе проигравших себе в актив записал хавбек Хуан Баррера, реализовавший пенальти на первой добавленной ко второму тайму минуте.

В параллельном матче сборная Уругвая со счетом 3:0 переиграла команду Панамы. Забитыми мячам отметились Макси Гомес (19), Луис Суарес (69) и Федерико Вальверде (79).

Сборные Аргентины и Уругвая примут участие в Кубке Америки, который стартует 14 июня в Бразилии. Завершится турнир 7 июля. Команда Аргентины в группе встретится с соперниками из Колумбии, Парагвая и Катара. Сборная Уругвая в своем квартете сыграет с эквадорскими, японскими и чилийскими футболистами.

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