Эшли Янг назначен капитаном "Манчестер Юнайтед"

4 августа 2019 11:22 (UTC+04:00)

Защитник Эшли Янг стал новым капитаном английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед". Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает "Газета.Ru".

В прошлом сезоне капитанскую повязку носил эквадорский защитник Антонио Валенсия, однако по окончании сезона его соглашение с клубом закончилось, и он покинул команду.

"Янг - новый капитан команды. Он будет надевать капитанскую повязку, когда будет выходить в стартовом составе", - заявил главный тренер клуба Уле Гуннар Сульшер. Вице-капитаном будет 28-летний испанский вратарь Давид де Хеа.

Янг выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2011 года, за это время он выиграл чемпионат Англии, Лигу Европы, становился обладателем Кубка Англии, Кубка футбольной лиги и Суперкубка Англии. 34-летний Янг провел в составе команды 243 игры, забив 18 мячей и отдав 42 результативные передачи.

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