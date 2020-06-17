"Бавария" восьмой раз подряд стала чемпионом Германии по футболу

"Бавария" выиграла чемпионат Германии по футболу. Команда из Мюнхена гарантировала себе титул за два тура до окончания первенства, обыграв во вторник в гостях бременский "Вердер" со счетом 1:0, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Бавария" набрала 76 очков по итогам 32 матчей. Идущая второй с 66 очками дортмундская "Боруссия" потеряла шансы догнать мюнхенский клуб в турнирной таблице.

"Бавария" в 30-й раз стала чемпионом Германии, клуб выигрывает национальное первенство на протяжении последних восьми лет. Помимо этого, в активе мюнхенцев 19 побед в Кубке Германии и семь - в Суперкубке. Клуб пять раз становился лучшим в Лиге чемпионов. "Бавария" является рекордсменом среди немецких клубов по количеству титулов.

Беспроигрышная серия "Баварии" в текущем чемпионате составляет 18 матчей (17 побед, 1 ничья), последний раз клуб проиграл 7 декабря, уступив "Боруссии" из Мёнхенгладбаха (1:2). Победная серия мюнхенцев во всех турнирах насчитывает 14 матчей, в среду клуб вышел в финал Кубка Германии, где встретится с леверкузенским "Байером" 4 июля. Чемпионат Германии возобновился первым среди ведущих европейских первенств - 16 мая, после двухмесячного перерыва мюнхенцы одержали семь побед в семи матчах в Бундеслиге, обыграв в том числе в гостях дортмундскую "Боруссию" (1:0).

К чемпионству клуб привел 55-летний Ханс-Дитер Флик. До "Баварии" Флик работал ассистентом главного тренера сборной Германии, в том числе на победном для команды чемпионате мира - 2014, а также занимал руководящие должности в футбольной федерации страны и клубе "Хоффенхайм". Немецкий специалист 3 ноября был назначен временно исполняющим обязанности главного тренера "Баварии" после увольнения хорвата Нико Ковача. 22 декабря клуб утвердил его в должности до конца сезона, а в апреле стороны подписали контракт до 2023 года.

На футбольном поле лидером "Баварии" в текущем сезоне является форвард Роберт Левандовский, который в 28 матчах первенства забил 31 мяч и с отрывом в 6 голов возглавляет таблицу бомбардиров. Поляк в третий раз в карьере сумел забить более 30 мячей в Бундеслиге и лидирует в гонке претендентов на "Золотую бутсу" - приз, вручаемый лучшему бомбардиру всех национальных чемпионатов Европы. Лучшим ассистентом лиги также является представитель мюнхенского клуба - Томас Мюллер в 30 матчах сделал 20 голевых передач.