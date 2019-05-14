Эльхан Алескеров: Новый документ ООН по Южному Кавказу мог бы позитивно отразиться в карабахском урегулировании

14 мая 2019 11:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Провокационные выпады Армении в ООН, использование ею процедурных моментов, попытки изменить структуру и формат переговорного процесса - это различные формы одной и той же политики.

Такое мнение высказал руководитель экспертного совета Baku Network, заместитель генерального директора АМИ Trend Эльхан Алескеров в рамках прошедшего в пресс-центре информационного агентства Trend "круглого стола", на котором состоялось обсуждение вопросов, касающихся урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, роли международных организаций, в частности ООН, Минской группы ОБСЕ, имеющих непосредственное отношение к урегулированию многолетней проблемы.

Алескеров отметил, что единственным решением карабахского конфликта является принуждение Армении к миру путем предметных переговоров с Азербайджаном.

«Несмотря на то, что переговорный процесс торпедируется армянской стороной, мы должны работать над созданием прочной правовой базы и продвигать наши интересы более активно. Я полагаю, что одним из эффективных шагов в направлении карабахского урегулирования могло бы стать принятие нового документа в рамках ООН по ситуации на Южном Кавказе, с участием Грузии. На мой взгляд, в документе должны быть отражены резолюции по карабахскому урегулированию , чтобы в какой-то степени придать импульс продвижению переговорного процесса», - заявил Алескеров.

Эксперт отметил, что сравнительно недавно в ООН приняли документ по Центральной Азии, с тем, чтобы сплотить страны региона.

«Это очень цельный документ, и, я думаю, что необходимо принять аналогичный документ по Южному Кавказу для урегулирования карабахского конфликта. Считаю, что документ может оказать также воздействие на сопредседателей Минской ОБСЕ, к которым у нас накопилось очень много вопросов, и которые считают, что имеют монополию на процесс урегулирования конфликта»,- заявил директор экспертного совета Baku Network.

В рамках "круглого стола" эксперты дали объективную оценку последней провокации армянской стороны, в частности, провокационному отчету по непризнанной так называемой "Нагорно-карабахской республики", который был размещен на сайте ООН, а также высказали мнения о том, в какой степени правовая база принятых документов защищена от подобного рода нападок и посягательств армянской стороны, и с чем связана ее нынешняя активизация.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Талех Агавердиев)

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