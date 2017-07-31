Армянские СМИ пишут, что НАТО примет Армению в членство и защитит от России: когда Кремль закрутит армянские гайки?

БАКУ /Trend/ - Армянские СМИ посвятили сразу несколько материалов участию Армении в учениях НАТО и надеждам на членство в Альянсе.

Однако, пытаясь, как это часто бывает, ввести в заблуждение армянскую общественность, издания этой страны перевирают факты и плодят очередные мифы. Правда, мифы эти часто с подтекстом, и зачастую с антироссийским.

Примечательно, что многие из армянских СМИ освещают события в том ракурсе, что Армения стала двигаться в направлении Запада, так как не ждет ничего хорошего от России.

Издание Lragir, посвятившее статью начавшимся в Грузии учениям Noble Partner 2017, пишет о том, что присутствие НАТО в Грузии укрепляет тыл Армении.

«НАТО усиливает свое присутствие по всей протяженности границы России, нарастив также военный компонент. В Грузии уже создан большой тренировочный центр, оказывается масштабная поддержка вооруженным силам по части оснащения и модернизации», - говорится в статье.

Присутствие НАТО в Грузии – дополнительная возможность для безопасности Армении, считает издание.

По мнению издания, в Армении все больше укрепляется мнение о том, что открытую конфронтацию Турции и Армении сдерживает Запад, и в частности НАТО, и что противостояние Турции с Арменией возможно только при непосредственной или косвенной поддержке России.

Более того, авторы считают, что «посредством интеграции с НАТО Армения может получить дополнительные аргументы в процессе карабахского урегулирования, вплоть до перспективы членства».

Однако тут армянские журналисты, как всегда, заблуждаются. Альянс никогда не примет в свои ряды Армению. По нескольким причинам, причем нагорно-карабахский конфликт - как раз одна из причин.

НАТО не принимает в свои ряды даже Грузию, которая является намного более надежным партнером Альянса, в силу существования нерешенных территориальных проблем последней. Наличие любого территориального спора является очевидным препятствием для принятия государства в Альянс.

Кроме того, смешно предполагать, что Армению - члена ОДКБ – военного объединения, инициированного Москвой, страну, где располагается российская военная база, фактически управляющая армянским небом и армянскими ПВО, примет в члены НАТО – основной противник России на военно-политическом поле. Армения тут даже не троянский конь, а очевидная российская матрешка.

Ну и в-третьих, никогда армянское вооружение не будет даже близко соответствовать стандартам Альянса. Взятое в кредит у России вооружение никак не соответствует требованиям по вооружениям НАТО, а на другое у Армении денег нет. Хотя если бы они и были, Армению никто в Альянс, конечно, не принял бы. Но в контексте «запугивания» Москвы пронатовскими настроениями армянские СМИ играют довольно интересную роль, которая может привести к мощному закручиванию армянских гаек рукой Кремля.

(Автор: глава Русской службы Trend Эльмира Таривердиева)