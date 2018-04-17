У участника акции протеста в Ереване изъяли металлические прутья и дубинки

Сотрудники правоохранительных органов Армении изъяли у одного из участников акций протеста в Ереване около 20 металлических прутьев и деревянные дубинки, говорится в сообщении на сайте Специальной следственной службы страны, передает РИА Новости.

Акции протеста проходят против избрания премьером Армении экс-президента Сержа Саргсяна. Саргсян был избран главой правительства во вторник на специальном заседании Национального собрания (парламента) Армении. С 13 апреля в Ереване проходят митинги оппозиции. Ранее оппозиционный депутат Никол Пашинян заявил о начале "бархатной революции". Участники акции протеста, возглавляемой Пашиняном, в понедельник пытались прорваться к зданию парламента. Полицейские оттеснили митингующих, в результате пострадали десятки человек.

"В рамках заведенного уголовного дела по статьям "массовые беспорядки" и "организация и проведение собраний с нарушением закона" задержан мужчина, у которого при обыске были изъяты 17 металлических прутьев и 3 деревянные дубинки", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Задержанный заявил, что изъятые прутья и дубинки он собрал на проспекте Баграмяна, чтобы защититься в случае столкновений с полицией. Ранее в рамках уголовного дела были задержаны двое мужчин, которых подозревают в незаконном проникновении в считающееся стратегическим объектом здание Общественного радио.

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