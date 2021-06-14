В Армении бывший мэр намеревался подкупить 147 человек
БАКУ /Trend/ - Бывший мэр Армавира намеревался подкупить, как минимум, 147 человек, сообщила пресс-служба Специальной следственной службы Армении, передает Trend в понедельник со ссылкой на российские СМИ.
Ранее стало известно, что экс-мэр Армавира Рубен Хлгатян задержан при передаче взятки в размере 9 миллионов драмов (свыше 17,3 тысячи долларов) в селе Джанфида Армавирской области Армении. Он передал деньги жителю села Г.П. для распределения между сельчанами.
Обоим предъявлено обвинение по статье 34-154.2 (раздача и получение избирательных взяток, препятствование свободному волеизъявлению граждан) Уголовного кодекса Армении. Они арестованы.
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