В Армении бывший мэр намеревался подкупить 147 человек

БАКУ /Trend/ - Бывший мэр Армавира намеревался подкупить, как минимум, 147 человек, сообщила пресс-служба Специальной следственной службы Армении, передает Trend в понедельник со ссылкой на российские СМИ.

Ранее стало известно, что экс-мэр Армавира Рубен Хлгатян задержан при передаче взятки в размере 9 миллионов драмов (свыше 17,3 тысячи долларов) в селе Джанфида Армавирской области Армении. Он передал деньги жителю села Г.П. для распределения между сельчанами.

Обоим предъявлено обвинение по статье 34-154.2 (раздача и получение избирательных взяток, препятствование свободному волеизъявлению граждан) Уголовного кодекса Армении. Они арестованы.