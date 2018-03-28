Граждане Грузии за год съездили в Европу 250 тысяч раз

28 марта 2018 15:00 (UTC+04:00)

Сегодня ровно год с тех пор, как граждане Грузии пользуются безвизовым режимом для краткосрочных поездок в страны Евросоюза, передает Новости-Грузия.

По информации председателя парламентского комитета по евроинтеграции Тамар Хулордава, за этот год возможностью посетить Европу без виз воспользовались 195 тысяч граждан Грузии, которые совершили 250 тысяч поездок.

По словам Хулордава, при этом количество нарушивших визовый режим находится в пределах 10%, что считается нормальным.

Депутат также отметила и тех, кому было отказано во въезде в ЕС. «Было около 1 тысячи случаев возвращения с границы, когда в течение всего года людям не позволили въехать в Шенгенскую зону», — говорит Хулордава.

«С нашей стороны делается все, чтобы безвизовому режиму не угрожала опасность. Вы знаете, что Еврокомиссия 20 декабря опубликовала отчет, где положительно оценивается тот процесс, который связан с визалиберализацией для Грузии», — сказала депутат.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Армянский сепаратизм в кулуарах Конгресса США: на прицеле Самцхе-Джавахети
Армения 15:21
В МИД Грузии создается Генеральный директорат евроинтеграции
Грузия 09:27
Грузия представила в Брюсселе «Годовую национальную программу» интеграции в НАТО
Грузия 27 марта 17:37
ЕС готов снять часть санкций с "Талибан" и привлечь движение к мирным переговорам по Афганистану
Узбекистан 27 марта 16:18
Премьер-министр Грузии: Мы сможем сохранить безвизовое сообщение с ЕС
Грузия 27 марта 16:18
Захарова: Россия обещает США и ЕС адекватный ответ на высылку российских дипломатов
Россия 27 марта 13:12
Главы МИД государств Центральной Азии встретились с верховным представителем ЕС
Узбекистан 27 марта 10:44
Грузия и Израиль планируют создание совместных предприятий в IT направлении
Грузия 27 марта 09:17
Турция надеется на дальнейшее налаживание отношений с ЕС - президент
Турция 26 марта 23:33
Делегация Евросоюза посетит Узбекистан
Узбекистан 26 марта 10:51
Маргвелашвили: Грузия видит большой ресурс в отношениях с Беларусью
Грузия 26 марта 09:21
Парламент Грузии отклонил законопроект о гендерных квотах
Грузия 24 марта 09:24
Грузия увеличила импорт из Азербайджана
Бизнес 23 марта 11:45
ЕС отзывает посла из России
Европа 23 марта 05:20
ЕС поможет Азербайджану разработать систему оценки общего образования
Общество 22 марта 14:17
Почти треть граждан Польши хотят выхода страны из ЕС
Европа 22 марта 12:58
Лукашенко начинает официальный визит в Грузию
Другие страны 22 марта 03:27
Тбилиси присоединится к акции "Час земли"
Грузия 21 марта 22:49