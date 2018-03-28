Граждане Грузии за год съездили в Европу 250 тысяч раз

Сегодня ровно год с тех пор, как граждане Грузии пользуются безвизовым режимом для краткосрочных поездок в страны Евросоюза, передает Новости-Грузия.

По информации председателя парламентского комитета по евроинтеграции Тамар Хулордава, за этот год возможностью посетить Европу без виз воспользовались 195 тысяч граждан Грузии, которые совершили 250 тысяч поездок.

По словам Хулордава, при этом количество нарушивших визовый режим находится в пределах 10%, что считается нормальным.

Депутат также отметила и тех, кому было отказано во въезде в ЕС. «Было около 1 тысячи случаев возвращения с границы, когда в течение всего года людям не позволили въехать в Шенгенскую зону», — говорит Хулордава.

«С нашей стороны делается все, чтобы безвизовому режиму не угрожала опасность. Вы знаете, что Еврокомиссия 20 декабря опубликовала отчет, где положительно оценивается тот процесс, который связан с визалиберализацией для Грузии», — сказала депутат.

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