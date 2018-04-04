Квирикашвили встретился с американским конгрессменом Уиллом Хардом

4 апреля 2018 09:39 (UTC+04:00)

Вопросы стратегического партнерства, демократические реформы в стране, перспектива углубления двухсторонних торгово-экономических отношений и роль Грузии в обеспечении международной безопасности были главными темами на встрече премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили с американским конгрессменом Уиллом Хардом, сообщает Грузия Online.

Кроме того, стороны уделили внимание вызовам с точки зрения безопасности и важности общих усилий для их преодоления. По словам конгрессмена, США высоко ценит вклад Грузии в вопросы международной безопасности.

Глава правительства ознакомил конгрессмена Уилла Харда с положением в связи с правами человека, гуманитарными вопросами и безопасностью на оккупированных территориях Грузии

Американская сторона еще раз выразила поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также процесса европейской и евроатлантической интеграции.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Госдеп предложил России заменить высланных из США дипломатов
США 10:32
Нефть дешевеет в ожидании недельных данных по запасам от минэнерго США
Энергетика 10:12
США и страны Балтии обязались укреплять блок НАТО
США 10:03
Трамп и Нетаньяху обсудили влияние Ирана на Ближнем Востоке
США 09:59
В Калифорнии разбился военный вертолет
США 09:55
Полиция установила личность женщины, открывшей стрельбу в Калифорнии - СМИ
США 07:54
США опубликовали список подпадающих под пошлины китайских товаров
США 06:19
США могут привлечь нацгвардию к борьбе с нелегалами на границе с Мексикой
США 05:37
Китай направит жалобу в ВТО в связи с усилением протекционизма в США
США 04:39
Трамп подтвердил желание вывести американские войска из Сирии
США 3 апреля 23:35
Новейший скоростной процессор Intel получил израильский дизайн
США 3 апреля 20:28
МИД РФ: США пытались раскачать ситуацию в России во время выборов
Россия 3 апреля 17:37
Азербайджанцы чаще других посещали Грузию в марте
Туризм 3 апреля 15:34
Китай готов дать жесткий отпор США в торговых войнах
Китай 3 апреля 15:05
Король Саудовской Аравии обсудил с Трампом ситуацию на Ближнем Востоке
Арабские страны 3 апреля 13:07
Россия начала проработку вопроса ответных пошлин к США
Россия 3 апреля 12:09
Москва не будет прерывать работу с ЕС по антитеррору из-за "дела Скрипаля"
Россия 3 апреля 11:44
Китай пообещал зеркально ответить на новые торговые меры со стороны США
Китай 3 апреля 10:08