Ливень оставил без света десятки сел на западе Грузии

Десятки сел на западе Грузии остались без света из-за повреждения линий электропередачи в результате сильного ливня. Об этом сообщают в пятницу тбилисские телекомпании "Имеди"и "Рустави-2", передает ТАСС.

Затоплены оказались несколько участков автомобильных дорог и улицы черноморских городов Батуми, Кобулети и поселка Махинджаури, на несколько часов было прекращено или ограничено движение автотранспорта. От затопления пострадали также десятки торговых точек, работающие на первых этажах зданий, повреждены объекты инфраструктуры. В городах Зугдиди, Хоби, Поти, Мартвили, Озургети, Лентехи и десятках сел этих муниципалитетов затоплены дворы и первые этажи сотен домов, тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий. Погибли сотни голов домашней птицы и скота.

По данным представителей местных властей, мобильные группы энергетиков ведут работы по восстановлению поврежденных линий электропередачи. Производится откачка воды с улиц и затопленных объектов, с участков центральной автомагистрали Батуми-Кобулети, где возникла пробка длиной в несколько километров. При местных органах власти созданы штабы по ликвидации

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