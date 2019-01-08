Еще одна женщина умерла в Грузии от "свиного гриппа"

В столичной клинике Грузии Cвятого Лазаря от последствий "свиного гриппа" H1N1 скончалась 41-летняя женщина. Об этом, как передает Trend, сообщает Sputnik Грузия.

В Грузии бушует "свиной грипп". Пять учреждений по оказанию первичной медицинской помощи в Тбилиси со вторника перейдут на круглосуточный режим работы. Минздрав Грузии настоятельно рекомендует жителям страны при первых симптомах гриппа незамедлительно обращаться к врачу. По последним данным, лабораторные исследования показали, что в Грузии зафиксировано 158 случаев заболевания "свиным гриппом" .

Женщину доставили в клинику две недели назад, но лечение оказалось неэффективным. По мнению медиков, женщину не удалось вылечить из-за ее хронических заболеваний, а также из-за несвоевременного обращения к врачу. Изначально в другой клинике женщине подтвердили наличие симптомов "свиного гриппа", но она предпочла пройти лечение дома, а после ухудшения состояния была переведена в больницу.

Специалисты ожидают вторую волну всплеска вируса "свиного гриппа" в феврале.

Общий показатель заболеваний гриппом в Грузии на сегодняшний день составляет 256 на 100 тысяч человек, что на 21 случай меньше по сравнению с показателями за прошлую неделю. Эпидемией считается, когда количество заболевших достигает 450-500 на сто тысяч человек. Между тем, глава центра по контролю заболеваний отметил, что по-прежнему остается высоким показатель госпитализаций в связи с ОРВИ.

На сегодняшний день от последствий гриппа в Грузии скончались десять человек.

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