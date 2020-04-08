В грузинский порт Поти вошли военные суда НАТО

БАКУ /Trend/ - Седьмого апреля в грузинский порт Поти с дружеским визитом прибыли корабли постоянной противоминной группы НАТО (SNMG-2) в составе флагмана - фрегата ВМС Канады HMCS Fredericton FFH 337, итальянского фрегата Virginio Fasan F 591, турецкого фрегата TCG Salihreis F 246, румынского F222 Regina Maria и болгарского корвета BGS VERNI.

Об этом передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.



Как сообщается, несмотря на то, что многие мероприятия отменяются, чтобы снизить риск заболевания COVID-19, учения с участием грузинских кораблей будут проведены в соответствии с планом.



В рамках визита, суда береговой охраны пограничной полиции МВД Грузии "Очамчире" и "Диоскурия" и суда постоянно действующего второго морского соединения НАТО проведут совместные учения. Целью учений является повышение уровня взаимодействия военных судов НАТО и Грузии.

Отметим, что их сотрудничество началось с 1994 года, когда Грузия стала участницей программы «Партнерство ради мира».

На саммите НАТО 2008 года в Бухаресте было принято решение, что Грузия станет членом НАТО. В то же время Грузии не был предоставлен официальный стандартный Membership Action Plan (План действий по членству, ПДЧ), который был заменен активным двусторонним сотрудничеством между Грузией и альянсом.

С 2009 года в Грузии осуществляется ежегодная национальная программа (ANP), которая также является одним из инструментов присоединения страны к НАТО. Документ предписывает реализацию реформ, способствующих максимальному приближению Грузии к стандартам альянса.