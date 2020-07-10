В Аджарии забраковали мясные полуфабрикаты
Сотрудники следственной службы Минфина Грузии задержали предпринимателя за фальсификацию мясных полуфабрикатов. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщается на сайте ведомства.
Следствие установило, что обвиняемый, который был руководителем одной из компаний в Кобулети (Аджария), производил фальсифицированные мясные полуфабрикаты.
Согласно заключению экспертизы, состав продукта не соответствовал данным, указанным на этикетке. В продукте было низкое содержание жира, белка и массовой доли фарша, а также энергетическая ценность.
Следствие идет по статье "Незаконная перевозка или сбыт фальсифицированной вещи". Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от одного года до трех лет.
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