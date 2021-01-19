Из Грузии за пять месяцев было экспортировано мандаринов на сумму 17,5 млн долларов

По информации Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства, с 1 августа 2020 года по 17 января 2021 года было экспортировано 35,4 тысячи тонн мандаринов на сумму 17,3 миллиона долларов, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

По сообщению министерства, объем экспорта мандаринов в указанный период составляет 6,3 тысячи тонн (22%), а стоимость экспорта на 2,3 миллиона долларов (16%) больше, чем за аналогичный период 2019-2020 годов.

При этом, как пояснили в ведомстве, экспорт мандаринов в 2020 году в основном осуществлялся в Российскую Федерацию (20,5 тыс. тонн), Армению (7,6 тыс. тонн) и Украину (5,3 тыс. тонн).

Кроме этих стран, экспорт осуществлялся также в Молдову, Туркменистан, Беларусь, Казахстан, Литву, Словению, Таджикистан, Кыргызстан, Азербайджан, США и Германию.