С 1 сентября 2021 года в Грузии начнется масштабная Программа софинансирования сельскохозяйственной механизации, предусматривающая выдачу фермерам грантов на приобретение сельскохозяйственной техники, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По информации Агентства развития села (RDA), которое и будет осуществлять программу, размер грантового софинансирования будет зависеть от стоимости приобретаемой техники. Если стоимость технического средства будет находиться в пределах до 100 тыс. лари ($32,4 тыс.), государственный грант составит 35 процентов, если 100 тыс. лари и выше – 30 процентов (максимум 70 тыс. лари/$22,7 тыс.).

Прием заявок от фермеров на участие в программе будет осуществляться в электронной форме, а их рассмотрение – в порядке очередности.

В Агентстве отметили, что заявки будут приниматься на покупку только новых (не бывших в эксплуатации) технических средств. Но при этом добавили, что на тех же условиях государство будет софинансировать закупку в период по 31 декабря 2021 года сельскохозяйственной техники, в том числе комбайнов от государственного ООО «Компания сельскохозяйственной логистики и сервисов».

На участников программы будет наложено обязательство не вывозить купленную технику за пределы страны.

Как отметил министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили, программы содействия фермерам в приобретении сельскохозяйственной техники осуществлялись в Грузии и в прошлые годы, но если на их финансирование предусматривалось всего по несколько миллионов лари, то бюджет программы этого года гораздо выше – он составляет 50 млн. лари ($16,2 млн.).

Ожидается, что благодаря этой сумме в стране появится несколько тысяч единиц новой сельскохозяйственной техники.