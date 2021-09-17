Компания Johnson&Johnson планирует поставить в Грузию вакцины против коронавируса

БАКУ /Trend/ - Поставка в Грузию вакцины против коронавируса от компании Johnson&Johnson планируется в конце октября, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

«Вакцина Johnson&Johnson должна поступить не позднее октября, но это настолько небольшое количество, что вряд ли значительно повлияет на процесс вакцинации. Речь идет всего о 50 тысячах доз, а это означает 50 тысяч вакцинированных», – заявил сообщил руководитель Национальной технической группы консультантов по иммунизации, медицинский директор Детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе.

Он напомнил, что для появления иммунитета достаточно одной прививки препаратом Jonson&Jonson, а не двух, как у других вакцин.

Препарат, разработанный американским концерном Johnson & Johnson/Janssen, признан Всемирной организацией здравоохранения безопасным и эффективным в обеспечении защиты людей от наиболее серьезных рисков, связанных с COVID-19, включая смерть, госпитализацию и тяжелое протекание болезни.

Препарат Janssen одобрен профильным ведомством Евросоюза и Еврокомиссией, разрешен к применению на территории США. Вакцина прошла экспертизу Европейского агентства по лекарственным средствам (EMEA) и Управления по контролю за продуктами питания и лекарствами США.

На данный момент в Грузии доступны вакцины Sinopharm, Sinovac, Pfizer, AstraZeneca.

По последним данным, в Грузии сделано 1 610 309 прививок: одной дозой вакцинированы 935 094 человека, двумя дозами – 675 215.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)

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