В сакребуло Тбилиси проходят 6 партий

«Грузинская мечта» получит большинство мандатов в тбилисском городском совете (сакребуло), состоящем из 50 членов, передает Trend со ссылкой на Грузию Online.

Из 769 избирательных участков столицы подсчитан 621. Согласно данным, опубликованным ЦИК, установленный для Тбилиси 2,5% -й избирательный барьер преодолели шесть избирательных субъектов.

По предварительным данным, ожидается, что мандаты в Тбилисском сакребуло будут распределены следующим образом:

«Грузинская мечта» - 19 пропорциональных и 9 мажоритарных мандатов. Второй тур мажоритарных выборов, предположительно, пройдет только в Сабуртало, где кандидат, выдвинутый правящей партией, набрал лишь 38,16% голосов.

«Национальное движение» - 13 мандатов,

«Гахария – За Грузию » - 4 мандата,

«Лело» - 2 мандата,

«Зураб Гирчи Джапаридзе» - 1 мандат,

«Партия Анны Долидзе» - 1 мандат.