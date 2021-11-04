В Грузии за сутки выявлено более 5 тыс. случаев заражения коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлены 5 206 новых случаев заражения коронавирусом, 4 648 человек выздоровели, 53 - скончались, сообщает в четверг Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

За последние 24 часа в стране проведены 48 615 тестов на COVID-19.

Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 738 171, при этом 678 288 человек выздоровели, 10 238 - скончались.

В настоящее время 37 человек в стране находятся в связи с коронавирусом на карантине, 6 648 - на стационарном лечении.

По состоянию на четвертое ноября, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 1,9 миллиона человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 3 469 человек.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)