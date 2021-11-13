В Грузии начнут выдавать COVID-сертификаты предприятиям

БАКУ /Trend/ - Служба инспекции труда Грузии начнет выдавать так называемые "зеленые сертификаты" предприятиям с января 2022 года. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния на заседании парламентского комитета по финансам и бюджету, сообщает в субботу Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

"Служба инспекции труда начнет выдавать "зеленые сертификаты", в которых будет содержаться информация о безопасности конкретного бизнеса в условиях пандемии COVID-19", - сказала Габуния.

Ранее сообщалось, что в Грузии начнут выдавать гражданам так называемые "зеленые паспорта" с 1 декабря нынешнего года.

По словам премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, в этих документах будет указана информация, связанная с перенесенным заболеванием COVID-19, вакцинацией от коронавируса, а также результаты ПЦР-тестов.

"Граждане Грузии смогут посещать различные объекты только с "зелеными паспортами". Это - заведения общепита, развлекательные центры, кинотеатры, театры, музеи, концертные залы и так далее", - сказал Гарибашвили.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)