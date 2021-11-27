Генсек НАТО назвал Грузию крайне ценным партнером НАТО

Грузия и Украина являются близкими и крайне ценными партнерами в НАТО, стремящимися к членству, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед министериалом иностранных дел в Брюсселе, запланированном 30-1 ноября, передает Trend со ссылкой на 1TV.

По его словам, члены Альянса обсудят на министериале ситуацию в регионе с Грузией и Украиной.

«Мы также обсудим с Грузией и Украиной ситуацию в регионе. Они являются близкими и крайне ценными партнерами НАТО, стремящимися к членству. НАТО поддерживает их как политически, так и практически», — сказал Столтенберг.

Генсек также отметил, что на встрече планируется обсудить реформы, которые могут быть проведены в обеих странах. Он отметил, что эти реформы важны, вне зависимости от того, будут ли обе страны в будущем членами НАТО.

«Также мы сфокусированы на усилиях по проведению реформ. Я думаю, для обеих этих стран важно оставаться нацеленными на реформы, проводить реформы, бороться с коррупцией, модернизировать их структуры обороны и безопасности», — сообщил Столтенберг. Он добавил, что проведение этих реформ важно не только потому, что приближает Грузию к членству в альянсе, но и потому, что они важны сами по себе и делают Грузию и Украину сильнее», — заявил генсек НАТО.