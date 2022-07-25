Министр экономики Грузии отрицает покупку подсанкционных нефтепродуктов из России

Грузия не покупает нефтепродукты, на которые наложены санкции, заявил сегодня министр экономики и устойчивого развития страны Леван Давиташвили, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузия".

Министр подчеркнул, что Грузия с максимальной ответственностью соблюдает санкции и не получила ни одного замечания по этому поводу.

Комментарий Давиташвили стал ответом на обвинения представителя оппозиционной партии «Единое Национальное движение» Левана Хабеишвили. Он утверждает, что компании Wissol Group, Aragvi Impex и Lukoil ввозят в Грузию подпадающие под санкции нефтепродукты из России.

Однако министр экономики подчеркивает, что приобретенная конкретно этими компаниями нефть не подпадает под санкции.

«Закупаемая этими компаниями нефть не находится под санкциями, такую же нефть покупают очень много стран Европы и очень многие страны международного сообщества. В том числе и в Грузии частные коммерческие компании принимают решения с учетом существующей практики», — сказал Давиташвили.

Министр также подчеркнул, что таможенные структуры Грузии провели «конкретную работу» со стратегическими партнерами по поводу правоприменительных механизмов.

«Все госорганы, представители различных министерств были вовлечены в процесс вместе с экспертами стран-стратегических партнеров, когда определялись конкретные механизмы исполнения санкций. Решения, в том числе касающиеся нефти или нефтепродуктов, согласовываются и принимаются с нашими стратегическими партнерами. Так что мы можем закрыть этот вопрос», — подытожил Давиташвили.