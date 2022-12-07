Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Южный Кавказ
  3. Грузия

Азербайджан лидирует по реэкспорту автомобилей из Грузии

Грузия Материалы 7 декабря 2022 09:20 (UTC +04:00)
Азербайджан лидирует по реэкспорту автомобилей из Грузии

Читайте Trend в

Айгюн Магеррамова
Айгюн Магеррамова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Азербайджан занял первое место по импорту реэкспортированных автомобилей из Грузии в январе - октябре 2022 года.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии.

По статистическим данным, реэкспорт автомобилей из Грузии в Азербайджан в указанный период составил 245,1 миллиона долларов, что на 18,6 процента превышает показатель января - октября 2021 года (206,6 миллиона долларов).

Количество реэкспортированных автомобилей из Грузии в Азербайджан в январе - октябре этого года составило более 25 тыс. единиц.

Отметим, что суммарный реэкспорт автомобилей из Грузии в январе - октябре текущего года составил 661 миллион долларов, что на 77 процентов больше показателя аналогичного периода 2021 года.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости