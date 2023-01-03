Инфляция в Грузии в декабре замедлилась

Годовая инфляция в Грузии в декабре 2022 года составила 9,8%, месяцем ранее этот показатель составлял 10,4%. Об этом во вторник сообщила Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" ("Грузстат"), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается, среди товаров и услуг, входящих в потребительскую корзину, в сравнении с ноябрем больше всего снизились цены на транспорт (2,7%), одежду и обувь (1,7), развлечение и культуру (1,4%). Цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 16,3%, в частности на 27,4% подорожали овощи, хлеб на 22,1%, молоко, сыр и яйца - на 17,5%. По данным службы статистики, на 10,8% подорожали алкогольные напитки и на 7,6% табачные изделия.

Замедление инфляции в Грузии наблюдается третий месяц подряд. Предыдущее ее ускорение было зафиксировано до 11,5% в годовом исчислении в сентябре.

Инфляция в годовом исчислении начала расти в Грузии с марта 2021 года. Для ее сдерживания Национальный банк республики стал ужесточать монетарную политику, повысив ставку рефинансирования до 11% годовых. Президент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе ранее заявил, что ожидает сокращения инфляции с февраля 2023 года.