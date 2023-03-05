Президент Грузии посетит США с рабочим визитом

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 5 марта прибудет с рабочим визитом Соединенные Штаты Америки и примет участие в 67-й сессии Комиссии по положению женщин Экономического и Социального Совета ООН в Нью-Йорке, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

Согласно пресс-службе администрации президента, 6 марта Зурабишвили выступит перед представителями стран-членов ООН.

В ходе рабочего визита в Нью-Йорк запланированы встречи президента Грузии с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, заместителем генерального секретаря ООН Аминой Мохаммад, и другими официальными лицами.

Кроме того, президент Грузии проведет двусторонние встречи с президентами стран-участниц форума и мэром Нью-Йорка Эриком Адамсом.

Запланирован визит президента Грузии в Йельский и Гарвардский университеты, где президент Грузии выступит с публичной лекцией в Школе государственного управления Джона Кеннеди.

Саломе Зурабишвили также посетит Гарвардский клуб в Нью-Йорке, где обсудит с членами клуба ситуацию в регионе и геополитическую ситуацию.

В рамках рабочего визита в США Президент Грузии встретится с представителями грузинской диаспоры в США.