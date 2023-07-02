В Грузии предложили снизить пенсионный возраст для мужчин

БАКУ /Trend/ - Председатель "Единого национального движения" Грузии Леван Хабеишвили предложил снизить пенсионный возраст для мужчин на пять лет, сравняв его с пенсионным возрастом для женщин.

Как передает Trend, в настоящее время пенсионный возраст для мужчин составляет 65 лет, а для женщин – 60 лет. Хабеишвили выступил с этой инициативой, отметив, что жители различных регионов Грузии высказывали просьбу о снижении пенсионного возраста для мужчин.

Хабеишвили также отметил, что средняя продолжительность жизни в Грузии составляет 72 года, что на десять лет меньше, чем в некоторых европейских странах. Он также выразил обеспокоенность тем, что мужчины в Грузии живут в среднем до 67 лет.

Помимо снижения пенсионного возраста, Хабеишвили сообщил о работе "Единого национального движения" над предложениями по решению проблемы "пенсионных кредитов". Многие пенсионеры вынуждены брать пенсию вперед из-за финансовых трудностей, что приводит к зачислению суммы в качестве кредита под проценты и последующему вычету из пенсии.