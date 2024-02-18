Грузия присоединилась к системе радиационного мониторинга МАГАТЭ

БАКУ /Trend/ - Грузия присоединилась к системе радиационного мониторинга Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), передает Trend.

Международная система радиационного мониторинга (IRMIS) обрабатывает данные, поступающие с радиационных станций, и в режиме реального времени отображает информацию об уровнях радиации на карте. Это позволяет местным чрезвычайным службам оценить и сократить любые возможные риски для здоровья человека и окружающей среды.

Чтобы обеспечить доступ МАГАТЭ к данным грузинских станций мониторинга радиационного фона, на этих станциях было установлено специальное программное обеспечение.

«Присоединение к системе IRMIS подтверждает нашу готовность к международному сотрудничеству и соблюдению международно-правовых норм, регулирующих область ядерной и радиационной безопасности», — заявила глава Агентства по ядерной и радиационной безопасности Грузии, Хатия Джикуридзе.