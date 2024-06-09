США и Франция выразили поддержку "евроатлантическим устремлениям" грузинского народа

БАКУ /Trend/ - Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон призвали правящую партию Грузии "вернуться на евроатлантический путь".

Как передает Trend, об этом говорится в совместном заявлении глав государств.

"Соединенные Штаты и Франция подтверждают свою приверженность поддержке грузинского народа в его евроатлантических устремлениях. Президенты призвали правящую партию "Грузинская мечта" уважать пожелания общественности и вернуться на евроатлантический путь", - отмечается в документе.

Главы государств выразили поддержку установлению "справедливого и прочного мира на Южном Кавказе, основанного на уважении международного права, а также принципов суверенитета, нерушимости границ и территориальной целостности".