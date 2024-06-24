До 75% экспорта грузинских вин приходится на Россию

БАКУ /Trend/ - До 75% экспорта вина из Грузии приходится на Россию, согласно данным Национальной службы статистики Грузии «Сакстат», передает Trend.

Вина занимают второе место по объемам грузинского экспорта после легковых автомобилей. В период с января по май 2024 года экспорт вина принес стране 140,6 млн долларов, что почти на 36% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объем поставок грузинского вина в Россию вырос до 104,5 млн долларов или 38,6 тыс. тонн, что в полтора раза больше, чем в январе-мае 2023 года.

По итогам 2023 года доля России в общем экспорте грузинского вина достигла 65%, что является самым высоким показателем с 2005 года.