Грузия отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года - Кобахидзе

БАКУ /Trend/ - Грузия отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает Trend.

«Мы приняли решение не ставить на повестку дня вопрос об открытии переговоров с Европейским Союзом до конца 2028 года. Также до конца 2028 года мы отказываемся от любых бюджетных грантов со стороны Европейского Союза», – сказал Кобахидзе на брифинге в центральном офисе «Грузинской мечты».

По его словам, для Грузии «абсолютно неприемлемо рассматривать интеграцию в Европейский союз как милостыню, которую Европейский союз должен нам подать».

«Мы видим, что европейские политики и бюрократы используют выделенные гранты и кредиты как шантаж против Грузии», – добавил он.

Кобахидзе говорит, что конец 2028 года — это тот срок, когда Грузия будет готова, в первую очередь экономически, чтобы начать переговоры о вступлении в Европейский союз к 2030 году.