Я все еще президент Грузии - Саломе Зурабишвили

БАКУ /Trend/ - Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили представила журналистам свой новый офис в Тбилиси, заявив, что продолжит там выполнять "функции президента".

Как сообщает в четверг Trend, информацию об этом распространили грузинские СМИ.

"Я хочу принять вас сегодня здесь, в этом новом офисе. Этот офис является продолжением дворца Орбелиани [резиденция президента]. Возможно, он не похож на дворец Орбелиани, но здесь его душа и дух, и здесь продолжится исполнение функций президента", - сказала Зурабишвили.

По ее словам, страна в настоящее время находится в глубоком кризисе, и выходом является назначение повторных (внеочередных) парламентских выборов.

Зурабишвили заявила, что проведет встречи с населением Грузии и, в частности, 10 января посетит город Зугдиди на западе страны.

"Я - президент, и я продолжу оставаться президентом", - сказала она на брифинге.

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