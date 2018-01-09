Стало известно имя самого богатого человека в мире

Самым богатым человеком в мире, по версии Bloomberg, стал основатель компании Amazon.com Джефф Безос, передает РИА Новости.



По информации издания, к началу 2018 года его состояние достигло 105,1 миллиарда долларов. Предприниматель также владеет частным аэрокосмическим агентством Blue Origin и издательским домом The Washington Post.

Вслед за Безосом в рейтинге идут создатель Microsoft Билл Гейтс (93,3 миллиарда долларов), инвестор Уоррен Баффет (87,2 миллиарда), создатель Facebook Марк Цукерберг (77,5 миллиарда), а также бывший глава компании Inditex Амансио Ортега (76 миллиардов).

По данным на 9 января 2018 года, одна акция Amazon.com стоит 1246 долларов, что является историческим максимумом для онлайн-платформы.

Предпринимателю принадлежит около 79 миллионов акций интернет-магазина.

Джефф Безос впервые был признан самым богатым человеком в мире в июле 2017 года: тогда журнал Forbes оценил его состояние в 90,6 миллиарда долларов. Таким образом, за полгода капитал бизнесмена увеличился почти на 15 миллиардов.

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