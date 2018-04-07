Из-за воя сирены норвежцы подумали, что началась война с Россией - СМИ

7 апреля 2018 00:53 (UTC+04:00)

Жителей норвежского города Вадсе, расположенного неподалеку от границы с Россией, ночью напугала неожиданно включенная сирена, сообщает РИА Новости со ссылкой на норвежскую телерадиовещательную компанию NRK.

Сирена заработала примерно в 23:50. Выключили ее только через четверть часа.

Многие жители города, которые в ясную погоду могут разглядеть с набережной территорию России, в этой ситуации "подумали о своем восточном соседе", говорится в материале NRK.

"Некоторые, конечно, ожидали худшего, например, войны", - заявил офицер полиции Йан-Олав Шельберг. В местный оперативный центр поступило несколько звонков и сообщений от обеспокоенных граждан.

По словам Шельберга, полиция связалась с представителями сил гражданской обороны, которые, тем не менее, не смогли объяснить, почему сработала сирена.

"Они должны проверить ее, прежде чем они смогут сказать еще что-нибудь", - пояснил он.

NRK уточняет, что сирен в Вадсе несколько, но сработала только одна.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
США не будут выдавать визы россиянам, в отношении которых ввели санкции
США 00:10
Минфин США не связывает санкции против России с торговыми интересами страны
США 6 апреля 22:19
Павел Дуров получил британское гражданство
Россия 6 апреля 20:39
Растет интерес к проекту «Север-Юг» (Эксклюзив)
Бизнес 6 апреля 19:40
Строительство ж/д участка Астара-Решт повысит привлекательность проекта "Север-Юг" (Эксклюзив)
Бизнес 6 апреля 19:29
Россия планирует увеличить перевозки по коридору «Север-Юг» (Эксклюзив)
Бизнес 6 апреля 19:20
Санкции США против Рособоронэкспорта не повлияют на поставки Анкаре С-400
Турция 6 апреля 19:00
Новак ждет своих коллег из США и Саудовской Аравии на ПМЭФ
Энергетика 6 апреля 18:13
Россия рассматривает расчет за нефть в национальных валютах с Турцией и Ираном
Россия 6 апреля 18:07
Россия и США могут отправить совместную миссию к Венере
Россия 6 апреля 17:46
В базу МАГАТЭ внесли данные о начале строительства АЭС "Аккую"
Россия 6 апреля 17:41
Китай и Россия должны укреплять координацию в сложной международной обстановке - МИД
Китай 6 апреля 17:41
Сергей Скрипаль вышел из критического состояния
Европа 6 апреля 16:52
США расширили санкционный список в отношении России
США 6 апреля 16:51
Путин уволил одиннадцать генералов
Россия 6 апреля 16:20
Путин назначил нового посла в Армении
Россия 6 апреля 16:12
Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии
Россия 6 апреля 14:46
Росатом уже инвестировал около $3 млрд в строительство АЭС "Аккую" в Турции
Россия 6 апреля 14:29