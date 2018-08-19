У берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 6,8

Второе за сутки землетрясение произошло в Тихом океане недалеко от берегов Фиджи, его магнитуда составила 6,8, передаёт РИА Новости.

Толчки были зафиксированы к востоку от островов в 16.28 по местному времени (в 8.28). Очаг землетрясения находится на глубине 423 километров.

Ранее в воскресенье у берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 8,2. Изначально Геологическая служба оценивала магнитуду в 7,9 балла. Эпицентр находился в 290 километрах к северо-востоку от остров Ндои. Тогда очаг располагался на глубине 560 километров.

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