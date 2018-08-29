Россия обсуждает ситуацию в Идлибе и Африне с Ираном и Турцией

29 августа 2018 15:00 (UTC+04:00)

Москва обсуждает ситуацию в Идлибе и Африне с Ираном и Турцией, а также С правительством Сирии и представителями оппозиции, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов, передает РИА Новости.

"Мы обсуждаем все эти вопросы напрямую с заинтересованными сторонами, в частности, в рамках консультаций с другими странами-гарантами перемирия в Сирии - Турцией и Ираном. Также присутствуют сирийские стороны: законное правительство в Дамаске, некоторые представители оппозиции политической, внутренней и внешней, а также вооруженной оппозиции, участвующей в переговорах в Астане", - заявил Богданов журналистам в ответ на вопрос о том, как ведутся переговоры по ситуации в Идлибе и отношении Москвы к ситуации в Африне.

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