Система «Бэйдоу» предоставляет навигационные услуги для стран вдоль «Пояса и пути»

Китай активно способствует выходу за границу системы навигационных спутников «Бэйдоу», намерен сотрудничать со странами и регионами, расположенными вдоль «Одного пояса, одного пути», в сфере применения спутниковой навигации. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Агентство Синьхуа

Как сообщается, 1-2 апреля в городе Тунис состоялся 2-й Китайско-арабский форум сотрудничества навигационной системы «Бэйдоу». В рамках форума были проведены тестирование и проверка системы «Бэйдоу». Китайская сторона познакомила партнеров со строительством, эксплуатацией и распространением «Бэйдоу» и международным взаимодействием в применении «Бэйдоу», а также первым зарубежным центром взаимодействия «Бэйдоу» — Китайско-арабским центром «Бэйдоу»-"GNSS".

Согласно имеющимся данным, над арабскими странами уже работают более 8 спутников системы, погрешность позиционирования которыми составляет не более 10 метров, работоспособность достигает свыше 95%.

В настоящее время спутниковая навигационная система «Бэйдоу» применена во многих сферах в разных странах, в том числе Индонезии, Кувейте, Мьянме, Камбодже, Таиланде, Пакистане, России и т. д. Высокоточные продукты «Бэйдоу» были экспортированы в более чем 90 стран и регионов всего мира.

Чтобы предоставить более многофункциональные, высокоточные и надежные навигационные услуги, завершить строительство глобальной навигационной спутниковой системы «Бэйдоу», Китай планирует вывести на орбиту свыше 10 навигационных спутников системы «Бэйдоу» в 2020 году

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