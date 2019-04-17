Уганда готова предложить убежище экс-президенту Судана

17 апреля 2019 14:46 (UTC+04:00)

Правительство Уганды может предложить убежище отстраненному от власти президенту Судана Омару аль-Баширу, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Ранее суданская газета "Ахир Ляхза" сообщила, что Омар аль-Башир переведен из-под домашнего ареста в хартумскую тюрьму. Ордер на арест выдан также в отношении 11 других высокопоставленных деятелей и соратников Омара аль-Башира.

"Если Омар аль-Башир подаст запрос на убежище в Уганде, президент Уганды может рассмотреть этот вопрос", - приводит телеканал слова главы МИД Окелло Ориема.

По его словам, необходимо отдать должное аль-Баширу за его роль в обеспечении соглашения о прекращении конфликта в Южном Судане. Орием призвал военных Судана уважать волю народа и заявил, что Уганда будет следить за мирным переходом власти в Хартуме.

Одиннадцатого апреля в Судане произошел переворот, президент Омар аль-Башир был взят под стражу. Власть взяли военные. На следующий день переходный военный совет возглавил Абдельфаттах аль-Бурхан, который объявил об отмене введенных ранее комендантского часа и чрезвычайного положения.

Он сообщил, что срок работы совета составит максимум два года, и подтвердил обязательство передать власть гражданскому правительству. Однако и после отстранения аль-Башира от власти демонстранты остаются на улицах, опасаясь, что военные не сдержат обещание передать власть гражданским.

В 2009 году суданский президент Омар аль-Башир стал первым в истории действующим главой государства, ордер на арест которого выдал Международный уголовный суд. Он разыскивается МУС по обвинениям в геноциде и преступлениях против человечности, совершенных во время конфликта в Дарфуре в 2003 году.
Ранее пришедшие к власти в Судане в результате переворота военные заявляли, что экс-президента будут судить на родине.

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