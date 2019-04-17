Ученые отметили тенденцию к снижению слуха среди молодых людей

17 апреля 2019 16:46 (UTC+04:00)

Ученые Института физиологии имени И. П. Павлова Российской академии наук отметили тенденцию к снижению чувствительности слуха у молодых людей к низким частотам из-за высокого уровня шума в городах и постоянного использования наушников для прослушивания музыки. Как рассказала заместитель директора института Татьяна Мошонкина, проблема выявлена более чем у половины из 150 студентов, обследованных в институте за последние годы, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"У нас в институте проводится многолетнее исследование, результаты которого показали, что, помимо проблемы с восприятием высоких частот пожилыми людьми, мы сталкиваемся с новой тенденцией ухудшения слуха на низких (ранее наиболее устойчивых к возрасту) частотах у молодежи. Она выявлена у 58% из 150 обследованных за последние 5 лет студентов Петербургских вузов. При этом "молодеют" и традиционные нарушения чувствительности к высоким частотам, их все чаще диагностируют уже у тридцатилетних" - рассказала Мошонкина.

Исследователи связывают данный результат с высоким уровнем шума в крупных городах и с чрезмерным [громким и долгим] прослушиванием музыки в наушниках. Как пояснила член исследовательской группы Елена Огородникова, наблюдения проводились в течение последних пяти лет.

Помимо снижения чувствительности к низким частотам были отмечены и другие тенденции к ухудшению слуха среди молодых людей: ухудшение восприятия ритма, снижение способности разбирать речь в шуме и навыков звуковой ориентации в пространстве. По ее словам, сейчас ученые обращаются к врачам-аудиологам для расширения исследований этой проблемы.

На данный момент специалисты заявляют о необходимости снижения шумового фона и пропаганде слухосбережения через пропаганду знаний о вреде шума, громкой ритмичной музыки и использования наушников в режиме "non-stop".

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